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Пытали и грабили жителей Изюмщины: под подозрением – уроженцы Луганщины

Общество 14:46   11.04.2025
Виктория Яковенко
Пытали и грабили жителей Изюмщины: под подозрением – уроженцы Луганщины Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители установили личности пяти боевиков «ЛНР», которые, по данным следствия, пытали и грабили местных жителей во время оккупации Изюмщины.

Фигуранты – боевики стрелкового батальона 202-го мотострелкового полка «ЛНР». Все – уроженцы Луганщины, добровольно перешедшие на сторону врага, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что 2 марта 2022 года российские военные, среди которых были и пять подозреваемых, взяли под контроль село Довгалевка, где совершили ряд преступлений.

В частности, по данным прокуратуры, 14 апреля они остановили на блокпосте местного жителя, отвезли его в пыточную, которую обустроили на территории базы предприятия «Укргеофизика». От потерпевшего подозреваемые хотели узнать информацию о военнослужащих ВСУ, с которыми он дружит, а также местных жителей, помогающих украинским военным.

«Мужчина отказался, из-за чего фигуранты его избили. В тот вечер в пыточную приехали работники фсб рф. Потерпевшего вывели на улицу, отвели к блокпостам и связали ему руки. Оккупант встал на стопы ног потерпевшего. Одновременно с этим пострадавшему надели на голову пакет. После этого мужчину поместили в яму, где он провел четыре дня», — выяснили правоохранители.

Установлено, что мужчине не давали ни еду, ни воду. Кроме того, оккупанты похитили из дома жителя болгарку и мотор для лодки.

Уже 14 апреля оккупанты приехали к мужчине, который жил с семьей.

«Ему завязали ноги проволокой, посадили в авто и доставили в ту же пыточную. После допроса потерпевшего поместили в сарай и приказали копать окопы. Вечером его отпустили. У мужчины украли мобильный телефон, машинку для стрижки и фонарь», — рассказали в прокуратуре.

Кроме этого, подозреваемые устраивали «обыски» у местных жителей и принудительно отбирали у них имущество. Они забирали у людей: мобильные телефоны, ноутбуки, электроплиту, телевизор, перфоратор, прицеп, добавили правоохранители.

Следователи заочно сообщили фигурантам о подозрении в государственной измене, жестоком обращении с гражданским населением, а также других нарушениях законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ в редакции 2022 года).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили личности пяти боевиков «ЛНР», которые, по данным следствия, пытали и грабили местных жителей во время оккупации Изюмщины.".