На квадроциклах и вездеходах россияне атакуют на Купянском направлении – ISW
Институт изучения войны (ISW) сообщил о ситуации на Купянском и Харьковском направлениях.
По данным аналитиков, российские и украинские источники не сообщали о наземных атаках на севере Харьковской области 12 апреля.
Россияне на Харьковском направлении пытаются пополнить подразделения после больших потерь и готовятся возобновить наступление. Российские войска время от времени проводят разведку небольшими пехотными группами во время наступлений, но не используют бронетехнику из-за мощных возможностей украинской артиллерии и беспилотников в этом районе.
11 и 12 апреля россияне продолжили наступать у государственной границы северо-восточнее Купянска возле Каменки и севернее Купянска в районе Кондрашовки, Голубовки и Западного.
Россияне атакуют украинские позиции, используя малолитражные автомобили, вездеходы (квадроциклы) и мотоциклы, и что российские войска «уже довольно давно» не используют тяжелую технику в этой зоне.
12 апреля россияне продолжили наступать в направлении Боровой, но без подтвержденных успехов.
12 апреля российский милитарист повторил заявления, что россияне захватили Надежду (к востоку от Боровой).
Российские войска провели наземные атаки к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово, Лозовой и Новой Кругляковки; к востоку от Боровой в районе Надежды; и к юго-востоку от Боровой в районе Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки и Ольговки 11 и 12 апреля.
Группа войск «Хортица» сообщила 12 апреля, что украинские войска недавно отразили усиленную механизированную атаку российского взвода в составе пяти единиц техники возле Лозовой и Новой Кругляковки.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Борова, Институ изучения войны, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 07:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил о ситуации на Купянском и Харьковском направлениях.".