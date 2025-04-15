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Харьковчанку будут судить за пророссийские высказывания в Telegram

Общество 19:35   15.04.2025
Елена Нагорная
Харьковчанку будут судить за пророссийские высказывания в Telegram

В суд передали обвинительный акт в отношении 59-летней харьковчанки. Ей инкриминируют распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 УКУ).

Как информируют в Харьковской областной прокуратуре, женщина была активной участницей пророссийских чатов в Telegram.

«Начиная с марта 2024 года обвиняемая писала, что ждет так называемое «освобождение» Харькова и Купянска, рассказывала, что «Россия не завоевывает территории, а освобождает земли от нацистов», а также называла героями российских военнослужащих. Противоправный характер высказываний обвиняемой подтвержден заключением судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы», — рассказали в прокуратуре.

Женщину будут судить в Орджоникидзевском районном суде г. Харькова. Ей грозит от пяти до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 19:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали обвинительный акт в отношении 59-летней харьковчанки. Ей инкриминируют распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ.".