Харьковчанку будут судить за пророссийские высказывания в Telegram

В суд передали обвинительный акт в отношении 59-летней харьковчанки. Ей инкриминируют распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 УКУ).

Как информируют в Харьковской областной прокуратуре, женщина была активной участницей пророссийских чатов в Telegram.

«Начиная с марта 2024 года обвиняемая писала, что ждет так называемое «освобождение» Харькова и Купянска, рассказывала, что «Россия не завоевывает территории, а освобождает земли от нацистов», а также называла героями российских военнослужащих. Противоправный характер высказываний обвиняемой подтвержден заключением судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы», — рассказали в прокуратуре.

Женщину будут судить в Орджоникидзевском районном суде г. Харькова. Ей грозит от пяти до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.