ISW сообщил о продвижении ВС РФ в районе Купянска

Институт изучения войны (ISW) информирует, что оккупанты «оживились» на левом берегу Оскола.

«Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска)», — сообщили аналитики в актуальной сводке.

Это село находится на левом берегу Оскола — у дороги Купянск — Сватово. И радикальных изменений на этом участке фронта не было уже в течение длительного времени.

Также, по данным ISW, оккупанты атаковали к востоку от Купянска, в районе Петропавловки 13 и 14 апреля.

«Представитель украинской бригады, действующей на Купянском направлении, заявил, что российские войска реже используют тяжелую технику и атакуют с использованием мотоциклов, квадроциклов и багги. Представитель заявил, что украинские войска пытаются нанести удар по российскому тылу до того, как российские войска подойдут к линии фронта», — отметили аналитики.

Изменений на Харьковском и Боровском направлениях фронта не фиксировали. На севере и северо-востоке от Харькова ВС РФ атаковали в районе Волчанска. На Боровском направлении — в районе Новой Кругляковки и Загрызово, а также восточнее Боровой — в районе Надии и Сергеевки и юго-восточнее — в районе Грековки.