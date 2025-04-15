Об очень тяжелой ситуации в районе Волчанска заявили в «Форпосте» (видео)

В течение последних дней ситуация в районе Волчанска на Харьковщине очень тяжелая, для штурмов противник применяет много техники и пехоты, рассказал в эфире нацмарафона Владислав (позывной «Чернило»), пресс-офицер пограничной бригады «Форпост».

«Последние дни очень тяжелая ситуация на нашем участке, — сообщил Владислав. — Враг применяет очень много тяжелой техники, много пехоты. Очень активно наступают… Никаких перемирий, никаких тихих направлений. Техника пылает, наступают очень активно. На нашем направлении очень горячо».

По его словам, противник ранее провел ротацию личного состава и осуществлял наступательные действия с применением тяжелой техники.

«Они заводили свежие резервы, они к этому готовились… Мы думаем, что у врага еще есть резервы, еще есть силы и средства. Думаю, что они будут продолжать наступать. Нет кризиса тяжелой техники, проблем с личным составом… Если брать штурмы, которые произошли в течение трех суток, хочу заметить, что очень сильно работала их ствольная артиллерия, РСЗО, очень сильно разбивали пехотные позиции. Бывало, что от позиций ничего не оставалось. Очень они акцентировали этот удар и много сил и средств на него выделили… Враг серьезный, враг работает. Рассказывать, что все контролируемо или все уничтожили, всех убили и все прекрасно — на самом деле это не так. У врага некоторые действия, скажем, имеют результат. Будем это исправлять», — проинформировал пресс-офицер бригады.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»