По энергетике Харьковщины РФ прицельно била несколько раз за зиму — ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о вызовах, которые создавали оккупанты для Харьковщины в течение уходящего отопительного сезона.
Синегубов предупредил, что освещать эту тему будет «довольно осторожно», однако сообщил, что в прошлом году приняли меры, чтобы усилить энергонезависимость Харьковской области.
«Это нам позволило, в принципе, пройти отопительный сезон. Конечно, были вызовы. Например, 25 декабря прошлого года более 11 ракетами враг нанес удар по нашей системе отопления, энергообеспечения. Однако все вовремя было восстановлено, ситуация стабилизирована, люди остались с отоплением, электроснабжением. Ну и еще несколько раз враг пытался ударить прицельно по нашим крупным критическим объектам, предоставляющим именно эти услуги. Однако ситуация была удержана, сейчас уже констатируем, что отопительный сезон по области и городу Харькову подходит к завершению», — сказал Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Одновременно с завершением одного отопительного сезона начинается подготовка к следующему.
«В приоритете, конечно, — децентрализация системы отопления. Это и модульные котельные, это и когенерационные установки. И знаю, что все наши громады работают в этих направлениях, разрабатывают проекты, проводят коммуникацию с международными партнерами, чтобы усиливаться в этих направлениях», — отметил начальник ХОВА.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, отопительный сезон, ракетний удар, синегубов, ТЭЦ, хова, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 11:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о вызовах, которые создавали оккупанты для Харьковщины в течение уходящего отопительного сезона".