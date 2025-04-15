Солнечные батареи устанавливают на крышах в Харькове: информация мэрии
В Харькове продолжают решать вопросы энергонезависимости. Горсовет проинформировал об очередной серии работ, которые провели.
«В медицинских заведениях Харькова устанавливают солнечные электростанции. Так, благодаря благотворительным организациям, соответствующее оборудование появилось в ряде городских больниц. Автономные источники обеспечивают возможность накопления электроэнергии и снижения уровня расходов на приобретение электроэнергии на средства городского бюджета», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
На опубликованных фото видно, что солнечные батареи разместили на крышах корпусов больниц.
Отметим, после разрушительных ударов по энергетике Харькова, которые нанесли российские оккупанты весной 2024 года, в городе сформировали концепцию «энергетического острова», который и создают. Цель — максимально диверсифицировать источники энергии и сделать Харьков максимально независимым от поставок из общей энергосистемы. Недавно мэр Игорь Терехов сообщил, что работы в этом направлении продолжаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больницы, мэрия, новости Харькова, солнечные панели, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают решать вопросы энергонезависимости. Горсовет проинформировал об очередной серии работ, которые провели".