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Солнечные батареи устанавливают на крышах в Харькове: информация мэрии

Общество 10:33   15.04.2025
Оксана Горун
Солнечные батареи устанавливают на крышах в Харькове: информация мэрии Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове продолжают решать вопросы энергонезависимости. Горсовет проинформировал об очередной серии работ, которые провели.

«В медицинских заведениях Харькова устанавливают солнечные электростанции. Так, благодаря благотворительным организациям, соответствующее оборудование появилось в ряде городских больниц. Автономные источники обеспечивают возможность накопления электроэнергии и снижения уровня расходов на приобретение электроэнергии на средства городского бюджета», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

На опубликованных фото видно, что солнечные батареи разместили на крышах корпусов больниц.

Отметим, после разрушительных ударов по энергетике Харькова, которые нанесли российские оккупанты весной 2024 года, в городе сформировали концепцию «энергетического острова», который и создают. Цель — максимально диверсифицировать источники энергии и сделать Харьков максимально независимым от поставок из общей энергосистемы. Недавно мэр Игорь Терехов сообщил, что работы в этом направлении продолжаются.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 10:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают решать вопросы энергонезависимости. Горсовет проинформировал об очередной серии работ, которые провели".