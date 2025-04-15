Солнечные батареи устанавливают на крышах в Харькове: информация мэрии

В Харькове продолжают решать вопросы энергонезависимости. Горсовет проинформировал об очередной серии работ, которые провели.

«В медицинских заведениях Харькова устанавливают солнечные электростанции. Так, благодаря благотворительным организациям, соответствующее оборудование появилось в ряде городских больниц. Автономные источники обеспечивают возможность накопления электроэнергии и снижения уровня расходов на приобретение электроэнергии на средства городского бюджета», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

На опубликованных фото видно, что солнечные батареи разместили на крышах корпусов больниц.

Отметим, после разрушительных ударов по энергетике Харькова, которые нанесли российские оккупанты весной 2024 года, в городе сформировали концепцию «энергетического острова», который и создают. Цель — максимально диверсифицировать источники энергии и сделать Харьков максимально независимым от поставок из общей энергосистемы. Недавно мэр Игорь Терехов сообщил, что работы в этом направлении продолжаются.