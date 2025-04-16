Как не дать стрессу стать хроническим: харьковчанам дали советы
Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней дал рекомендации ко Дню осведомленности о стрессе. Как помочь себе в постоянно нервных обстоятельствах.
«Стресс – это естественная реакция человека, которая случается с каждым. Реакция на стресс помогает организму адаптироваться и приспособиться к новым ситуациям. Стресс может быть положительным – такой стресс делает вас мотивированным и бдительным, готовым избежать опасности, способствует максимальной работоспособности организма, не причиняя ему вреда. Например, если вас ждут важные события в жизни: свадьба, рождение ребенка, первое свидание или конструктивный стресс перед экзаменом или защитой диплома. Но стресс становится проблемой, когда стрессовые факторы воспринимаются как отрицательные и не прекращаются. Для того чтобы избежать превращения кратковременных стрессовых ситуаций в устойчивую проблему, полезно воплощать ряд профилактических мер», — сообщили в Харьковском областном ЦКПБ.
Вот что советуют специалисты:
🔹 Реалистическое планирование. Ставьте перед собой достижимые цели. Расставляйте приоритеты и не откладывайте важные задачи на потом. Это будет способствовать уменьшению ощущения перегрузки.
🔹 Снижение темпа жизни. Старайтесь не брать на себя слишком много обязанностей одновременно. Определите границы, научитесь делегировать задачи, когда это возможно.
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🔹 Фокус на позитиве. Регулярно напоминайте себе об успехах, достижениях, приятных моментах — это может быть как семейное достижение, так и просто наслаждение красотой окружающего мира. Планируйте время для любимых занятий, которые доставляют удовольствие.
🔹 Здоровое питание. Позвольте себе небольшие удовольствия, но отдавайте предпочтение полезным вкусностям. К примеру, десертам из натуральных компонентов (свежие ягоды, мед, цельнозерновые продукты) или небольшой порции шоколада.
🔹 Регулярная физическая активность. Физическая нагрузка, прогулки на свежем воздухе и другие формы активного отдыха способствуют снижению стресса.
🔹 Полноценный отдых. Сон способствует восстановлению организма, поэтому важно не пренебрегать временем отдыха и релаксации.
При этом медики подчеркивают: если вы предпринимаете описанные выше меры, а стресс не проходит, то необходимо обратиться к специалисту — семейному врачу или психологу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: здоровье, советы, стресс, Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 11:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней дал рекомендации ко Дню осведомленности о стрессе. Как помочь себе в постоянно нервных обстоятельствах".