Как не дать стрессу стать хроническим: харьковчанам дали советы

Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней дал рекомендации ко Дню осведомленности о стрессе. Как помочь себе в постоянно нервных обстоятельствах.

«Стресс – это естественная реакция человека, которая случается с каждым. Реакция на стресс помогает организму адаптироваться и приспособиться к новым ситуациям. Стресс может быть положительным – такой стресс делает вас мотивированным и бдительным, готовым избежать опасности, способствует максимальной работоспособности организма, не причиняя ему вреда. Например, если вас ждут важные события в жизни: свадьба, рождение ребенка, первое свидание или конструктивный стресс перед экзаменом или защитой диплома. Но стресс становится проблемой, когда стрессовые факторы воспринимаются как отрицательные и не прекращаются. Для того чтобы избежать превращения кратковременных стрессовых ситуаций в устойчивую проблему, полезно воплощать ряд профилактических мер», — сообщили в Харьковском областном ЦКПБ.

Вот что советуют специалисты:

🔹 Реалистическое планирование. Ставьте перед собой достижимые цели. Расставляйте приоритеты и не откладывайте важные задачи на потом. Это будет способствовать уменьшению ощущения перегрузки.

🔹 Снижение темпа жизни. Старайтесь не брать на себя слишком много обязанностей одновременно. Определите границы, научитесь делегировать задачи, когда это возможно.

🔹 Фокус на позитиве. Регулярно напоминайте себе об успехах, достижениях, приятных моментах — это может быть как семейное достижение, так и просто наслаждение красотой окружающего мира. Планируйте время для любимых занятий, которые доставляют удовольствие.

🔹 Здоровое питание. Позвольте себе небольшие удовольствия, но отдавайте предпочтение полезным вкусностям. К примеру, десертам из натуральных компонентов (свежие ягоды, мед, цельнозерновые продукты) или небольшой порции шоколада.

🔹 Регулярная физическая активность. Физическая нагрузка, прогулки на свежем воздухе и другие формы активного отдыха способствуют снижению стресса.

🔹 Полноценный отдых. Сон способствует восстановлению организма, поэтому важно не пренебрегать временем отдыха и релаксации.

При этом медики подчеркивают: если вы предпринимаете описанные выше меры, а стресс не проходит, то необходимо обратиться к специалисту — семейному врачу или психологу.