«Враг не так далеко находится от Купянска» — Канашевич о ситуации (видео)

Начальник Купянского РВА Андрей Канашевич сообщил в эфире нацмарафона, что обстрелы фиксируют постоянно. В частности, ВС РФ стали использовать дальнобойное оружие для ударов.

«Которую давно мы здесь не ощущали. Подразумевается: «Ураганы», «Смерчи». С применением этого оружия все районы могут страдать от обстрелов. Видим обстрелы тех населенных пунктов, которые расположены дальше – в направлении Великого Бурлука, Шевченково», — отметил Канашевич.

Он также рассказал о ситуации на фронте.

«Враг не так далеко находится от города Купянск. Если говорить об устойчивой линии, это более 4 км, но мы понимаем, что они постоянно «щупают» нашу оборону, есть ДРГ, которые пытаются заходить. Они успешно ликвидируются по направлениям Петропавловки, Синьковки, Кондрашовки. Это наиболее активные участки», – рассказал Канашевич.

Он, ссылаясь на военных, подчеркивает: ситуация остается контролируемой. СОУ понимают, что и как враг планирует делать, поэтому украинские воины работают на упреждение.

За прошедшие сутки с Купянщины выехали семь человек. Эта цифра не удовлетворительная, отметил Канашевич.

«На фоне того, что в пяти опасных громадах проживают 5900 человек, семь человек за день уехали – это цифра, которая не может удовлетворять», — подчеркнул он.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»