Какие дороги будут ремонтировать на Харьковщине, сообщил Синегубов

В Харьковской области начался комплекс мероприятий, направленных на поддержание надлежащего состояния и восстановление дорог местного значения.

«На Харьковщине стартовал новый дорожно-строительный сезон, — констатировал начальник ХОВА Олег Синегубов. — Несмотря на сложную экономическую ситуацию и первоочередное финансирование оборонного сектора».

По данным начальника ХОВА, в прифронтовых районах уже ремонтируют важные дороги, в ближайшее время планируют начать восстановление еще двух маршрутов на Изюмщине.

«Приоритет — обеспечение бесперебойного проезда для нужд ВСУ, эвакуации раненых, гуманитарной помощи и логистики», — подчеркнул Синегубов.