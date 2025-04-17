Какие дороги будут ремонтировать на Харьковщине, сообщил Синегубов
Фото: ХОВА
В Харьковской области начался комплекс мероприятий, направленных на поддержание надлежащего состояния и восстановление дорог местного значения.
«На Харьковщине стартовал новый дорожно-строительный сезон, — констатировал начальник ХОВА Олег Синегубов. — Несмотря на сложную экономическую ситуацию и первоочередное финансирование оборонного сектора».
По данным начальника ХОВА, в прифронтовых районах уже ремонтируют важные дороги, в ближайшее время планируют начать восстановление еще двух маршрутов на Изюмщине.
«Приоритет — обеспечение бесперебойного проезда для нужд ВСУ, эвакуации раненых, гуманитарной помощи и логистики», — подчеркнул Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 18:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области начался комплекс мероприятий, направленных на поддержание надлежащего состояния и восстановление дорог местного значения.".