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Какие дороги будут ремонтировать на Харьковщине, сообщил Синегубов

Общество 18:16   17.04.2025
Елена Нагорная
Какие дороги будут ремонтировать на Харьковщине, сообщил Синегубов Фото: ХОВА

В Харьковской области начался комплекс мероприятий, направленных на поддержание надлежащего состояния и восстановление дорог местного значения.

«На Харьковщине стартовал новый дорожно-строительный сезон, — констатировал начальник ХОВА Олег Синегубов. — Несмотря на сложную экономическую ситуацию и первоочередное финансирование оборонного сектора».

По данным начальника ХОВА, в прифронтовых районах уже ремонтируют важные дороги, в ближайшее время планируют начать восстановление еще двух маршрутов на Изюмщине.

«Приоритет — обеспечение бесперебойного проезда для нужд ВСУ, эвакуации раненых, гуманитарной помощи и логистики», — подчеркнул Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 18:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области начался комплекс мероприятий, направленных на поддержание надлежащего состояния и восстановление дорог местного значения.".