«Очень радуюсь» — Терехов о жизни в Харькове и бесплатном проезде (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что на данный момент в городе постоянно находятся более 1 миллиона 300 жителей.
«Я очень радуюсь тому, что сейчас есть и пробки на дорогах Харькова, очень много автомобилей, гуляющих людей, потому что погодные условия это позволяют. Да, есть определенные опасения относительно ситуации безопасности, но мы сделали дифференцированные воздушные тревоги: мы отделили область от города, и теперь тревоги раздаются только тогда, когда есть реальная угроза для Харькова», — отметил городской голова.
Он также напомнил, что проезд в общественном транспорте в Харькове до сих пор остается бесплатным.
«Это и метрополитен, и троллейбусы, и трамваи, муниципальные автобусы. Да, это определенная нагрузка на городской бюджет, но мы продолжаем это делать, потому что понимаем, что для каждой семьи — это значительная экономия финансов», — подчеркнул Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жители, Игорь Терехов, новости Харькова, проезд, транспорт;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 15:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что на данный момент в городе постоянно находятся более 1 миллиона 300 жителей.".