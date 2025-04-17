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Прогноз погоды в Харькове и области на 18 апреля — до +25

Погода 21:09   17.04.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 апреля — до +25 Фото: Василий Голосный

В пятницу, 18 апреля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 22 до 24 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 6 до 11 градусов тепла, дневная — от 20 до 25 градусов.

Ветер южный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 21:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 18 апреля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.".