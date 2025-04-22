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Пять атак совершили россияне в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Фронт 17:27   22.04.2025
Оксана Якушко
Пять атак совершили россияне в Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне трижды штурмовали позиции Сил обороны у города Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ. 

На Купянском направлении россияне в течение дня дважды атаковали позиции украинских защитников возле Загрызового и Новой Кругляковки.

Украинские защитники успешно отразили вражеские атаки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 17:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне трижды штурмовали позиции Сил обороны у города Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ. ".