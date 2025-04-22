Убийство на «Барабашово» в Харькове: мужчине сообщили о подозрении

71-летнего пенсионера подозревают в разбое и преднамеренном убийстве. Событие произошло в Харькове 21 апреля. Жертва — 52-летняя сотрудница неофициальной «обменки».

«21 апреля в Харьковский РУП № 1 поступило сообщение о том, что в одном из магазинов по улице Раевской было обнаружено тело 52-летней женщины с колото-резаными ранами. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и по видеозаписям с камер видеонаблюдения оперативники установили автомобиль, на котором передвигался 71-летний злоумышленник, и его местонахождение. У погибшей мужчина забрал значительную сумму денег – 77 280 гривен и 215 евро», — напомнили обстоятельства дела в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее главный следователь полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что на месте обнаружили значительное количество улик, в том числе — отпечатки подозреваемого и даже его бейсболку и цепочку. Полиции задержанный сообщил, что нож, которым бил женщину, он где-то выбросил, как и ее телефон.

«Сотрудники полиции провели обыск по месту жительства мужчины и изъяли вещественные доказательства. Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса», — отметили в полиции.