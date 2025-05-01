Украл авто у жителя Харьковщины: следователи установили данные оккупанта

Правоохранители идентифицировали военнослужащего РФ, который, по данным следствия, украл имущество у жителя во время оккупации Чугуевщины.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что фигурант – военнослужащий 9-го мотострелкового полка (военная часть №38838) 11-го армейского корпуса балтийского флота военно-морских сил ВС РФ.

Установлено, что в начале июня 202-го, во время временной оккупации села Новый Бурлук, он вместе с другими военными РФ прибыл на внедорожнике в дом местного жителя.

«Убедившись, что перед ними гражданский, фигурант вместе с сообщниками незаконно проник во двор домовладения и без правовых оснований начал обыск. Оккупанты держали в руках автоматы и угрожали их применить, требуя отдать ключи от автомобиля. Испуганный мужчина, понимая реальность угроз, вынужден был подчиниться», — рассказали правоохранители.

После неудачной попытки завести автомобиль оккупанты ушли, однако через несколько дней вернулись, добавили в прокуратуре. Они снова проникли на территорию дома, когда хозяина не было, и украли легковой автомобиль и автоприцеп.

«Общая стоимость причиненного ущерба, согласно выводам экспертов, составила почти полмиллиона гривен», — отметили правоохранители.

Оккупанту заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы, заявили в ГУ Нацполиции Харьковской области.