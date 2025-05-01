Волонтер Стерненко заявил о нападении: в каком он состоянии, детали от СБУ
Украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко заявил о нападении на него.
Дополнено в 14:10. В СБУ сообщили подробности нападения на Сергея Стерненко.
«Сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте. Жизни Сергея Стерненко ничего не угрожает», – рассказали правоохранители.
Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
13:49. «На меня совершено нападение. Раненый. Все ок, угрозы жизни нет», — пишет он в Telegram.
Позже Стерненко уточнил, что нападавшую задержали. Он поблагодарил СБУ.
Отметим, что Сергей Стерненко – украинский общественный деятель, блогер, волонтер, бывший член Провода и руководитель одесской областной организации НВР Правый Сектор.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: нападение, СБУ, стерненко;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 14:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко заявил о нападении на него.".