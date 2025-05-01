Live
  • Чт 01.05.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.47
  • EUR 47.17

Волонтер Стерненко заявил о нападении: в каком он состоянии, детали от СБУ

Происшествия 14:10   01.05.2025
Виктория Яковенко
Волонтер Стерненко заявил о нападении: в каком он состоянии, детали от СБУ Фото: Сергей Стерненко

Украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко заявил о нападении на него.

Дополнено в 14:10. В СБУ сообщили подробности нападения на Сергея Стерненко.

«Сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте. Жизни Сергея Стерненко ничего не угрожает», – рассказали правоохранители.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

нападение на Стерненко
Фото: СБУ

13:49. «На меня совершено нападение. Раненый. Все ок, угрозы жизни нет», — пишет он в Telegram.

Позже Стерненко уточнил, что нападавшую задержали. Он поблагодарил СБУ.

Отметим, что Сергей Стерненко – украинский общественный деятель, блогер, волонтер, бывший член Провода и руководитель одесской областной организации НВР Правый Сектор.

Читайте также: Семь тысяч человек остались без газа на Харьковщине — Синегубов о причине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 1 мая: атаки «Молний», больницы — области
Новости Харькова — главное за 1 мая: атаки «Молний», больницы — области
01.05.2025, 14:01
В Харькове – снова «прилет» БпЛА «Молния»: под ударом – Основянский район
В Харькове – снова «прилет» БпЛА «Молния»: под ударом – Основянский район
01.05.2025, 13:58
По Харькову ударил БпЛА «Молния»: куда попал дрон, сообщил Терехов
По Харькову ударил БпЛА «Молния»: куда попал дрон, сообщил Терехов
01.05.2025, 12:10
Во время обстрела в Харькове были повреждены электросети и водопровод — мэр
Во время обстрела в Харькове были повреждены электросети и водопровод — мэр
30.04.2025, 14:38
Волонтер Стерненко заявил о нападении: в каком он состоянии, детали от СБУ
Волонтер Стерненко заявил о нападении: в каком он состоянии, детали от СБУ
01.05.2025, 14:10
Украл авто у жителя Харьковщины: следователи установили данные оккупанта
Украл авто у жителя Харьковщины: следователи установили данные оккупанта
01.05.2025, 14:37

Новости по теме:

14:52
«Дерзкое нападение» на аптеку произошло в Харькове: из кассы украли 5000 грн
14:50
На Харьковщине «кошмарили» пенсионеров: подозревают четырех мужчин (фото)
13:10
Застолье 8 марта в Харькове завершилось поножовщиной: что известно
13:14
В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК – полиция, все подробности
12:13
Нападение с пистолетом на работников ТЦК в Харькове — полиция открыла дело

Вы читали новость: «Волонтер Стерненко заявил о нападении: в каком он состоянии, детали от СБУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 14:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко заявил о нападении на него.".