ЧП в Мерефе: работник предприятия попал в ловушку, подробности (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Утром 2 мая в Мерефе на Харьковщине спасатели освободили мужчину из-под мостового крана.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, ЧП произошло на одном из местных предприятий. Во время проведения ремонтных работ на высоте около 8 метров 68-летний работник попал в ловушку – его ногу зажало конструкцией работающего мостового крана.
«На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС. С помощью специального снаряжения они добрались до пострадавшего, высвободили его концовку и осторожно транспортировали мужчину на землю с помощью автолестницы», — рассказали спасатели.
Пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, мерефа, чп;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 мая в Мерефе на Харьковщине спасатели освободили мужчину из-под мостового крана.".