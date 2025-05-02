ЧП в Мерефе: работник предприятия попал в ловушку, подробности (фото)

Утром 2 мая в Мерефе на Харьковщине спасатели освободили мужчину из-под мостового крана.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, ЧП произошло на одном из местных предприятий. Во время проведения ремонтных работ на высоте около 8 метров 68-летний работник попал в ловушку – его ногу зажало конструкцией работающего мостового крана.

«На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС. С помощью специального снаряжения они добрались до пострадавшего, высвободили его концовку и осторожно транспортировали мужчину на землю с помощью автолестницы», — рассказали спасатели.

Пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняются.

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