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Когда ждать заморозки в Харькове и области: дату назвали синоптики

Общество 12:50   02.05.2025
Виктория Яковенко
Когда ждать заморозки в Харькове и области: дату назвали синоптики

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 3 мая.

«Ночью 3 мая по городу и области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 — 3°. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что заморозки в мае бывают часто. В Региональном центре гидрометеорологии предупреждали, что ночью 2 мая на поверхности почвы местами будут заморозки 0 – 2° мороза, это касалось только области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 12:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 3 мая.".