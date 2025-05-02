Когда ждать заморозки в Харькове и области: дату назвали синоптики
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 3 мая.
«Ночью 3 мая по городу и области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 — 3°. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что заморозки в мае бывают часто. В Региональном центре гидрометеорологии предупреждали, что ночью 2 мая на поверхности почвы местами будут заморозки 0 – 2° мороза, это касалось только области.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 12:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 3 мая.".