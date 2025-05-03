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Авиаудары и 12 атак: утренние данные Генштаба о Харьковщине

Фронт 08:08   03.05.2025
Виктория Яковенко
Авиаудары и 12 атак: утренние данные Генштаба о Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки враг из авиации ударил по районам населенных пунктов Цаповка, Великие Проходы, Дементиевка и Отрадное в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении произошло шесть боев, противник атаковал в районах Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Колесниковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

«В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 101 авиаудар, в частности, сбросил 183 КАБ. Кроме этого, совершил около 6700 обстрелов, из них 131 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2694 дрона-камикадзе», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 08:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг из авиации ударил по районам населенных пунктов Цаповка, Великие Проходы, Дементиевка и Отрадное в Харьковской области.".