«Сарай» приварили на танк: что придумали россияне на Купянском направлении
Армия РФ продолжила наступательные действия на Купянском и Харьковском направлениях, однако успехов не имеет, сообщил Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке.
«Российский милитарист заявил, что украинские войска контратаковали севернее Купянска в районе Западного и продвинулись к северной части населенного пункта 2 мая», — рассказали аналитики.
Там также отметили, что в Госпогранслужбе и ОСГВ «Хортица» сообщили, что на Купянском направлении украинские защитники недавно отбили вражескую атаку с как минимум 10 мотоциклов и двух вездеходов.
«Военнослужащий украинской бригады, действующий на Купянском направлении, заявил, что российские силы консолидируют и усиливают человеческие и материальные ресурсы для восполнения потерь с апреля, прежде чем возобновить атаки на этом направлении. Военнослужащий также заявил, что украинские силы наблюдали, как российские силы нетипично модифицировали танк, снимая с него башню и приваривая наверху танка конструкцию, похожую на «сарай», для защиты российской пехоты», — добавили в ISW.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, аналитики, атаки, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 07:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжила наступательные действия на Купянском и Харьковском направлениях, однако успехов не имеет, сообщил Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке.".