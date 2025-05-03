«Сарай» приварили на танк: что придумали россияне на Купянском направлении

Армия РФ продолжила наступательные действия на Купянском и Харьковском направлениях, однако успехов не имеет, сообщил Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке.

«Российский милитарист заявил, что украинские войска контратаковали севернее Купянска в районе Западного и продвинулись к северной части населенного пункта 2 мая», — рассказали аналитики.

Там также отметили, что в Госпогранслужбе и ОСГВ «Хортица» сообщили, что на Купянском направлении украинские защитники недавно отбили вражескую атаку с как минимум 10 мотоциклов и двух вездеходов.

«Военнослужащий украинской бригады, действующий на Купянском направлении, заявил, что российские силы консолидируют и усиливают человеческие и материальные ресурсы для восполнения потерь с апреля, прежде чем возобновить атаки на этом направлении. Военнослужащий также заявил, что украинские силы наблюдали, как российские силы нетипично модифицировали танк, снимая с него башню и приваривая наверху танка конструкцию, похожую на «сарай», для защиты российской пехоты», — добавили в ISW.