Огонь уничтожил более 133 га: два пожара в лесах Харьковщины потушили

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала: спасателям удалось победить масштабные пожары в Боровском и Изюмском лесничествах Харьковщины.

«Огнем уничтожено более 133 гектаров хвойной подстилки лесов. Крупнейший из этих пожаров произошел вблизи с. Новоплатоновка на территории Боровского лесничества в Изюмском районе. Там горела трава и хвойная подстилка. В 19:40 6 мая пожар на площади 110 га удалось локализовать, а 7 мая в 17:00 ликвидировать», — проинформировали спасатели.

С огнем на Изюмщине боролись 64 спасателя и 23 единицы техники. Также на месте работали саперы ГСЧС.

6 мая в ГСЧС сообщали, что смогли погасить пять из восьми пожаров, которые охватили леса на Изюмщине. Оставалось погасить три.