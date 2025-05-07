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Огонь уничтожил более 133 га: два пожара в лесах Харьковщины потушили

Происшествия 17:42   07.05.2025
Оксана Горун
Огонь уничтожил более 133 га: два пожара в лесах Харьковщины потушили Фото: ГСЧС Украины

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала: спасателям удалось победить масштабные пожары в Боровском и Изюмском лесничествах Харьковщины.

«Огнем уничтожено более 133 гектаров хвойной подстилки лесов. Крупнейший из этих пожаров произошел вблизи с. Новоплатоновка на территории Боровского лесничества в Изюмском районе. Там горела трава и хвойная подстилка. В 19:40 6 мая пожар на площади 110 га удалось локализовать, а 7 мая в 17:00 ликвидировать», — проинформировали спасатели.

С огнем на Изюмщине боролись 64 спасателя и 23 единицы техники. Также на месте работали саперы ГСЧС.

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6 мая в ГСЧС сообщали, что смогли погасить пять из восьми пожаров, которые охватили леса на Изюмщине. Оставалось погасить три.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 17:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала: спасателям удалось победить масштабные пожары в Боровском и Изюмском лесничествах Харьковщины".