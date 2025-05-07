Огонь уничтожил более 133 га: два пожара в лесах Харьковщины потушили
Фото: ГСЧС Украины
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала: спасателям удалось победить масштабные пожары в Боровском и Изюмском лесничествах Харьковщины.
«Огнем уничтожено более 133 гектаров хвойной подстилки лесов. Крупнейший из этих пожаров произошел вблизи с. Новоплатоновка на территории Боровского лесничества в Изюмском районе. Там горела трава и хвойная подстилка. В 19:40 6 мая пожар на площади 110 га удалось локализовать, а 7 мая в 17:00 ликвидировать», — проинформировали спасатели.
С огнем на Изюмщине боролись 64 спасателя и 23 единицы техники. Также на месте работали саперы ГСЧС.
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6 мая в ГСЧС сообщали, что смогли погасить пять из восьми пожаров, которые охватили леса на Изюмщине. Оставалось погасить три.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, изюмский лесхоз, лесные пожары, пожары, потушили, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 17:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала: спасателям удалось победить масштабные пожары в Боровском и Изюмском лесничествах Харьковщины".