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«Символ стойкости и красоты» расцвел в Харькове: где посмотреть (фото)

Общество 14:24   07.05.2025
Виктория Яковенко
«Символ стойкости и красоты» расцвел в Харькове: где посмотреть (фото) Фото: Центральный парк Харькова

В Центральном парке Харькове расцвел древовидный пион.

Отмечается, что этот цветок славится своими большими роскошными бутонами, которые могут достигать до 25 см в диаметре.

«Древоподобный пион (Paeonia suffruticosa) – это не только декоративное растение, но и символ стойкости и красоты. Если вы еще не успели их увидеть, не упустите возможности заглянуть в парк. Это прекрасный момент, чтобы насладиться природой и узнать больше об этом невероятном растении! Но, посещая нас, не пренебрегайте сигналами тревоги», — отметили в пресс-службе парка.

пионы в Харькове
Фото: Центральный парк Харькова
пионы в Харькове
Фото: Центральный парк Харькова
пионы в Харькове
Фото: Центральный парк Харькова

Напомним, ранее в Центральном парке Харькова обильно зацвели тюльпаны. Кроме этого, там распустились сакуры. Также расцвел рододендрон – это куст с очень пышными соцветиями нежно-розового цвета.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 14:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке Харькове расцвел древовидный пион.".