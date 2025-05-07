«Символ стойкости и красоты» расцвел в Харькове: где посмотреть (фото)

В Центральном парке Харькове расцвел древовидный пион.

Отмечается, что этот цветок славится своими большими роскошными бутонами, которые могут достигать до 25 см в диаметре.

«Древоподобный пион (Paeonia suffruticosa) – это не только декоративное растение, но и символ стойкости и красоты. Если вы еще не успели их увидеть, не упустите возможности заглянуть в парк. Это прекрасный момент, чтобы насладиться природой и узнать больше об этом невероятном растении! Но, посещая нас, не пренебрегайте сигналами тревоги», — отметили в пресс-службе парка.

Напомним, ранее в Центральном парке Харькова обильно зацвели тюльпаны. Кроме этого, там распустились сакуры. Также расцвел рододендрон – это куст с очень пышными соцветиями нежно-розового цвета.