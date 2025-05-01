Центральный парк Харькова продолжает расцветать: что в этот раз (фото)
Фото: прес-служба Центрального парка Харькова
В Центральном парке Харькова расцвел рододендрон.
Увидеть его можно во Французском парке, говорится в сообщении.
«Это куст с очень пышными соцветиями нежно-розового цвета. Период цветения довольно короткий, так что не медлите! Но посещая наш парк, следите за сигналами воздушной тревоги», — отметили в пресс-службе парка.
Напомним, неделю назад в Центральном парке Харькова обильно зацвели тюльпаны. Кроме этого, там распустились сакуры.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 15:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке Харькова расцвел рододендрон.".