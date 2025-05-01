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Центральный парк Харькова продолжает расцветать: что в этот раз (фото)

Общество 15:16   01.05.2025
Виктория Яковенко
Центральный парк Харькова продолжает расцветать: что в этот раз (фото) Фото: прес-служба Центрального парка Харькова

В Центральном парке Харькова расцвел рододендрон.

Увидеть его можно во Французском парке, говорится в сообщении.

«Это куст с очень пышными соцветиями нежно-розового цвета. Период цветения довольно короткий, так что не медлите! Но посещая наш парк, следите за сигналами воздушной тревоги», — отметили в пресс-службе парка.

рододендрон зацвел в Харькове
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
рододендрон зацвел в Харькове
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
рододендрон зацвел в Харькове
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

Напомним, неделю назад в Центральном парке Харькова обильно зацвели тюльпаны. Кроме этого, там распустились сакуры.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 15:16;

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