Live
  • Чт 08.05.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.44
  • EUR 47.07

Прогноз погоды на 9 мая в Харькове и области: дожди и грозы

Погода 20:06   08.05.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 9 мая в Харькове и области: дожди и грозы Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 9 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без осадков, во второй половине дня пройдет дождь, местами будет гроза⚡️.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет 4 – 9° тепла, днем ​​прогреется до 14 – 19°.

В Харькове ночью не ожидают осадков, но во второй половине может пойти дождь.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Столбик термометра ночью опустится до 5-7° тепла, днем ​​прогреется до 15-17°.

Читайте также: Сколько в месяц экономит семья в Харькове на бесплатном проезде – Терехов 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
07.05.2025, 09:36
Стрельба в Харькове: неизвестный открыл огонь на остановке транспорта
Стрельба в Харькове: неизвестный открыл огонь на остановке транспорта
08.05.2025, 19:28
Сколько в месяц экономит семья в Харькове на бесплатном проезде – Терехов 📹
Сколько в месяц экономит семья в Харькове на бесплатном проезде – Терехов 📹
08.05.2025, 16:34
Терехов не в Харькове. Для чего мэр уехал в Германию (видео)
Терехов не в Харькове. Для чего мэр уехал в Германию (видео)
08.05.2025, 15:51
НМТ стартует уже на следующей неделе: как и где будут писать в Харькове 📹
НМТ стартует уже на следующей неделе: как и где будут писать в Харькове 📹
08.05.2025, 15:07
В Ватикане избрали нового Папу римского – им стал американец из США
В Ватикане избрали нового Папу римского – им стал американец из США
08.05.2025, 21:14

Новости по теме:

21:09
Прогноз погоды на 7 мая в Харькове и области: будет идти дождь
20:31
Прогноз погоды на 6 мая в Харькове и области: кратковременный дождь
19:56
Прогноз погоды на 3 мая в Харькове и области: ночью заморозки
21:40
Прогноз погоды на 28 апреля в Харькове и области: ночью заморозки
11:37
Опасная погода будет сегодня на Харьковщине

Вы читали новость: «Прогноз погоды на 9 мая в Харькове и области: дожди и грозы»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 20:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 9 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".