Прогноз погоды на 9 мая в Харькове и области: дожди и грозы

Прогноз погоды на завтра, 9 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без осадков, во второй половине дня пройдет дождь, местами будет гроза⚡️.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет 4 – 9° тепла, днем ​​прогреется до 14 – 19°.

В Харькове ночью не ожидают осадков, но во второй половине может пойти дождь.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Столбик термометра ночью опустится до 5-7° тепла, днем ​​прогреется до 15-17°.