Прогноз погоды на 9 мая в Харькове и области: дожди и грозы
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 9 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночь пройдет без осадков, во второй половине дня пройдет дождь, местами будет гроза⚡️.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет 4 – 9° тепла, днем прогреется до 14 – 19°.
В Харькове ночью не ожидают осадков, но во второй половине может пойти дождь.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Столбик термометра ночью опустится до 5-7° тепла, днем прогреется до 15-17°.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 20:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 9 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".