Тело мужчины достали из-под завалов в Купянске почти через неделю после удара

8 мая в 13:20 спасателям удалось деблокировать из-под завалов тело мужчины, который 2 числа погиб в результате удара КАБ по Купянску, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Там напомнили, что в прошлую пятницу авиабомба разрушила в городе здание коммунального предприятия. В результате «прилета» погибли двое работников.

«Спасатели ГСЧС несколько раз начинали работы по поиску и деблокированию тела погибшего, однако из-за постоянных повторных обстрелов из всех видов вооружения вынуждены были каждый раз их прекращать», — отметили спасатели.

К проведению аварийно-спасательных работ привлекались 4 спасателя, 1 единица техники ГСЧС, а также коммунальная инженерная техника.