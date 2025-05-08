Тело мужчины достали из-под завалов в Купянске почти через неделю после удара
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
8 мая в 13:20 спасателям удалось деблокировать из-под завалов тело мужчины, который 2 числа погиб в результате удара КАБ по Купянску, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Там напомнили, что в прошлую пятницу авиабомба разрушила в городе здание коммунального предприятия. В результате «прилета» погибли двое работников.
«Спасатели ГСЧС несколько раз начинали работы по поиску и деблокированию тела погибшего, однако из-за постоянных повторных обстрелов из всех видов вооружения вынуждены были каждый раз их прекращать», — отметили спасатели.
К проведению аварийно-спасательных работ привлекались 4 спасателя, 1 единица техники ГСЧС, а также коммунальная инженерная техника.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, деблокировали, купянск, тело;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 15:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 мая в 13:20 спасателям удалось деблокировать из-под завалов тело мужчины, который 2 числа погиб в результате удара КАБ по Купянску, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".