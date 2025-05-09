Прогноз погоды на 10 мая в Харькове и области: ночью дождь, днем до +15
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 10 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью прогнозируют небольшой дождь, днем же не будет существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла, днем прогреется до 15 градусов.
В Харькове также ночью ожидают небольшой дождь, день пройдет без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Ночью столбик термометра опустится до 5-7° тепла, днем температура воздуха прогреется до 12-14°.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 19:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 10 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".