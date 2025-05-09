Live
  • Пт 09.05.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.51
  • EUR 46.89

Прогноз погоды на 10 мая в Харькове и области: ночью дождь, днем ​​до +15

Погода 19:51   09.05.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 10 мая в Харькове и области: ночью дождь, днем ​​до +15 Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 10 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью прогнозируют небольшой дождь, днем ​​же не будет существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла, днем ​​прогреется до 15 градусов.

В Харькове также ночью ожидают небольшой дождь, день пройдет без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Ночью столбик термометра опустится до 5-7° тепла, днем ​​температура воздуха прогреется до 12-14°.

Читайте также: Постоянный за 100 грн на весь транспорт в Харькове предлагают ввести

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Постоянный за 100 грн на весь транспорт в Харькове предлагают ввести
Постоянный за 100 грн на весь транспорт в Харькове предлагают ввести
09.05.2025, 10:51
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
07.05.2025, 09:36
«Работа учителя оценивается низко»: будут ли сокращать педагогов в Харькове
«Работа учителя оценивается низко»: будут ли сокращать педагогов в Харькове
09.05.2025, 13:19
Онлайн или нет: как работает Школа Бойко в Харькове, в мэрии не гарантируют
Онлайн или нет: как работает Школа Бойко в Харькове, в мэрии не гарантируют
09.05.2025, 11:22
Новости Харькова — главное за 9 мая: пополнение в экопарке, «недоперемирие»
Новости Харькова — главное за 9 мая: пополнение в экопарке, «недоперемирие»
09.05.2025, 16:50
Прогноз погоды на 10 мая в Харькове и области: ночью дождь, днем ​​до +15
Прогноз погоды на 10 мая в Харькове и области: ночью дождь, днем ​​до +15
09.05.2025, 19:51

Новости по теме:

20:06
Прогноз погоды на 9 мая в Харькове и области: дожди и грозы
21:09
Прогноз погоды на 7 мая в Харькове и области: будет идти дождь
20:31
Прогноз погоды на 6 мая в Харькове и области: кратковременный дождь
19:56
Прогноз погоды на 3 мая в Харькове и области: ночью заморозки
21:40
Прогноз погоды на 28 апреля в Харькове и области: ночью заморозки

Вы читали новость: «Прогноз погоды на 10 мая в Харькове и области: ночью дождь, днем ​​до +15»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 19:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 10 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".