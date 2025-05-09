Прогноз погоды на 10 мая в Харькове и области: ночью дождь, днем ​​до +15

Прогноз погоды на завтра, 10 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью прогнозируют небольшой дождь, днем ​​же не будет существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла, днем ​​прогреется до 15 градусов.

В Харькове также ночью ожидают небольшой дождь, день пройдет без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до 5-7° тепла, днем ​​температура воздуха прогреется до 12-14°.

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