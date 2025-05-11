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Прогноз погоды на 12 мая в Харькове и области: ночью холодно, днем ​​дождь

Погода 19:50   11.05.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 12 мая в Харькове и области: ночью холодно, днем ​​дождь Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 12 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью местами прогнозируют небольшой дождь. Днем тоже будет дождь 🌧.
Ночью и утром также ожидают слабый туман.
Ветер будет северный, 5-10 м/с.
Столбик термометра ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, днем ​​прогреется до 10 – 15°.

В Харькове ночью также ожидают небольшой дождь.
Ночью и утром прогнозируют слабый туман.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Ночью будет от 3 до 5° тепла, днем ​​воздух прогреется до 10 – 12°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2025 в 19:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 12 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".