Прогноз погоды на 12 мая в Харькове и области: ночью холодно, днем ​​дождь

Прогноз погоды на завтра, 12 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью местами прогнозируют небольшой дождь. Днем тоже будет дождь 🌧.

Ночью и утром также ожидают слабый туман.

Ветер будет северный, 5-10 м/с.

Столбик термометра ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, днем ​​прогреется до 10 – 15°.

В Харькове ночью также ожидают небольшой дождь.

Ночью и утром прогнозируют слабый туман.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Ночью будет от 3 до 5° тепла, днем ​​воздух прогреется до 10 – 12°.