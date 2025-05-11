Прогноз погоды на 12 мая в Харькове и области: ночью холодно, днем дождь
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 12 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью местами прогнозируют небольшой дождь. Днем тоже будет дождь 🌧.
Ночью и утром также ожидают слабый туман.
Ветер будет северный, 5-10 м/с.
Столбик термометра ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, днем прогреется до 10 – 15°.
В Харькове ночью также ожидают небольшой дождь.
Ночью и утром прогнозируют слабый туман.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Ночью будет от 3 до 5° тепла, днем воздух прогреется до 10 – 12°.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2025 в 19:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 12 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".