Россияне атаковали Харьковщину на трех направлениях за сутки – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении украинские защитники отразили три атаки россиян, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои были возле Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки состоялись три штурма россиян возле Кондрашовки, Синьковки и близ Загрызового.

На Лиманском направлении россияне атаковали восемь раз. Они пытались продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое Харьковской области.