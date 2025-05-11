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Россияне атаковали Харьковщину на трех направлениях за сутки – Генштаб ВСУ

Фронт 08:29   11.05.2025
Оксана Якушко
Россияне атаковали Харьковщину на трех направлениях за сутки – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении украинские защитники отразили три атаки россиян, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои были возле Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки состоялись три штурма россиян возле Кондрашовки, Синьковки и близ Загрызового.

На Лиманском направлении россияне атаковали восемь раз. Они пытались продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2025 в 08:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении украинские защитники отразили три атаки россиян, сообщил Генштаб ВСУ.".