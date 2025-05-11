Россияне атаковали Волчанск на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Одну атаку россиян сегодня отбили украинские защитники возле Волчанска на Харьковском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

На Лиманском направлении россияне шесть раз атаковали позиции украинцев поблизости, в том числе у Григоровки. Сейчас продолжаются четыре боя.