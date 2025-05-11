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Россияне атаковали Волчанск на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Фронт 16:44   11.05.2025
Оксана Якушко
Россияне атаковали Волчанск на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Одну атаку россиян сегодня отбили украинские защитники возле Волчанска на Харьковском направлении, сообщает  Генштаб ВСУ.

На Лиманском направлении россияне шесть раз атаковали позиции украинцев поблизости, в том числе у Григоровки. Сейчас продолжаются четыре боя.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2025 в 16:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одну атаку россиян сегодня отбили украинские защитники возле Волчанска на Харьковском направлении, сообщает  Генштаб ВСУ.".