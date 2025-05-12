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Прогноз погоды в Харькове и области на 13 мая: будет ли опять дождь

Погода 20:05   12.05.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 13 мая: будет ли опять дождь Фото: Василий Голосный

Во вторник, 13 мая, в Харькове и области облачно с прояснениями. Небольшой дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем — от 12 до 14 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 2 до 7 градусов тепла, дневная — от 10 до 15 градусов.

Ветер западный — 7-12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 20:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 13 мая, в Харькове и области облачно с прояснениями. Небольшой дождь.".