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Часть улицы в центре Харькова перекрыли до середины июня: как объехать

Общество 14:50   14.05.2025
Виктория Яковенко
Часть улицы в центре Харькова перекрыли до середины июня: как объехать Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете сообщили, что движение транспорта на улице Чернышевской, на участке от улицы Свободы до Гиршмана, будет запрещено до 14 июня.

Причина – проведение аварийных работ на газопроводе, объяснили в департаменте строительства и путевого хозяйства.

Объехать закрытый участок можно по ул. Сумской, ул. Мироносицкой, ул. Свободы и другими ближайшими улицами.

Также на этот период временно организовали двустороннее движение на участке от ул. Гиршмана к дому №39 по ул. Чернышевской.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 14:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщили, что движение транспорта на улице Чернышевской, на участке от улицы Свободы до Гиршмана, будет запрещено до 14 июня.".