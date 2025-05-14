Часть улицы в центре Харькова перекрыли до середины июня: как объехать
Фото: Харьковский горсовет
В Харьковском горсовете сообщили, что движение транспорта на улице Чернышевской, на участке от улицы Свободы до Гиршмана, будет запрещено до 14 июня.
Причина – проведение аварийных работ на газопроводе, объяснили в департаменте строительства и путевого хозяйства.
Объехать закрытый участок можно по ул. Сумской, ул. Мироносицкой, ул. Свободы и другими ближайшими улицами.
Также на этот период временно организовали двустороннее движение на участке от ул. Гиршмана к дому №39 по ул. Чернышевской.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщили, что движение транспорта на улице Чернышевской, на участке от улицы Свободы до Гиршмана, будет запрещено до 14 июня.".