Часть улицы в центре Харькова перекрыли до середины июня: как объехать

В Харьковском горсовете сообщили, что движение транспорта на улице Чернышевской, на участке от улицы Свободы до Гиршмана, будет запрещено до 14 июня.

Причина – проведение аварийных работ на газопроводе, объяснили в департаменте строительства и путевого хозяйства.

Объехать закрытый участок можно по ул. Сумской, ул. Мироносицкой, ул. Свободы и другими ближайшими улицами.

Также на этот период временно организовали двустороннее движение на участке от ул. Гиршмана к дому №39 по ул. Чернышевской.