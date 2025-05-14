Прогноз погоды в Харькове и области на 15 мая: когда обещают дождь

В четверг, 15 мая, на Харьковщине — облачно с прояснениями. В Харькове ночью без осадков, днем — небольшой дождь. По области может дождить и ночью, и днем, местами с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 4 до 6 градусов тепла, днем — от 16 до 18 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 3 до 8 градусов тепла, дневная — от 14 до 19 градусов.

Ветер юго-западный — 7-12 м/с, днем по области местами порывы до 15-20 м/с.

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