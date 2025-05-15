Прогноз погоды на 16 мая в Харькове и области: днем ​​до 23 тепла

Прогноз погоды на завтра, 16 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Завтра в Харьковской области день пройдет без осадков.☀️

Ветер южный, 7-12 м/с, днем ​​прогнозируют местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10 ° тепла, днем ​​воздух прогреется до 18 — 23 °.

В Харькове завтра днем ​​не ожидают осадков☀️.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Столбик градусника ночью опустится до 7 – 9° тепла, а днем ​​прогреется до 20 – 22°.