Прогноз погоды на 16 мая в Харькове и области: днем до 23 тепла
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 16 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Завтра в Харьковской области день пройдет без осадков.☀️
Ветер южный, 7-12 м/с, днем прогнозируют местами порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10 ° тепла, днем воздух прогреется до 18 — 23 °.
В Харькове завтра днем не ожидают осадков☀️.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Столбик градусника ночью опустится до 7 – 9° тепла, а днем прогреется до 20 – 22°.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 20:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 16 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".