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Прогноз погоды на 16 мая в Харькове и области: днем ​​до 23 тепла

Погода 20:14   15.05.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 16 мая в Харькове и области: днем ​​до 23 тепла Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 16 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Завтра в Харьковской области день пройдет без осадков.☀️
Ветер южный, 7-12 м/с, днем ​​прогнозируют местами порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10 ° тепла, днем ​​воздух прогреется до 18 — 23 °.

В Харькове завтра днем ​​не ожидают осадков☀️.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Столбик градусника ночью опустится до 7 – 9° тепла, а днем ​​прогреется до 20 – 22°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 20:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 16 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".