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Прогноз погоды в Харькове и области на 17 мая: днем может дождить

Погода 18:51   16.05.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 17 мая: днем может дождить Фото: Василий Голосный

В субботу, 17 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. По области местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов тепла, днем — от 19 до 21 градуса, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 9 до 14 градусов тепла, дневная — от 18 до 23 градусов.

Ветер юго-восточный — 7-12 м/с, утром и днем порывы — 15-20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 18:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 17 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. По области местами гроза.".