Прогноз погоды в Харькове и области на 17 мая: днем может дождить

В субботу, 17 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. По области местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов тепла, днем — от 19 до 21 градуса, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 9 до 14 градусов тепла, дневная — от 18 до 23 градусов.

Ветер юго-восточный — 7-12 м/с, утром и днем порывы — 15-20 м/с.