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Удар по коммунальщикам в Купянске: прокуратура сообщила подробности (фото)

Происшествия 11:37   16.05.2025
Оксана Горун
Удар по коммунальщикам в Купянске: прокуратура сообщила подробности (фото)

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование очередного военного преступления, совершенного российской армией в Купянске.

«16 мая около 8:10 вражеский FPV-дрон попал по территории коммунального предприятия в г. Купянск. Погибла 55-летняя женщина. Трое мужчин получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один мужчина получил острый шок. Все пострадавшие – работники указанного КП.  Также в результате удара повреждены помещения и авто», — проинформировала пресс-служба ведомства.

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российский дрон убил коммунальщицу в Купянске 16 мая 2025

Ранее начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщал, что российская армия нанесла удар полуторатонным КАБом по канализационно-насосной станции  в Купянске. Тогда погибли для работника. Был «прилет» по месту дислокации ГСЧС. В связи с повышенной угрозой в городе приостановили работу медицинского учреждения и территориального центра обслуживания населения. Помогать людям, которые остаются жить в Купянске, становится все сложнее. Однако 1750 гражданских отказываются эвакуироваться.

FPV-дрон - остатки

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 11:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование очередного военного преступления, совершенного российской армией в Купянске".