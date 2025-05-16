Удар по коммунальщикам в Купянске: прокуратура сообщила подробности (фото)

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование очередного военного преступления, совершенного российской армией в Купянске.

«16 мая около 8:10 вражеский FPV-дрон попал по территории коммунального предприятия в г. Купянск. Погибла 55-летняя женщина. Трое мужчин получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один мужчина получил острый шок. Все пострадавшие – работники указанного КП. Также в результате удара повреждены помещения и авто», — проинформировала пресс-служба ведомства.

Ранее начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщал, что российская армия нанесла удар полуторатонным КАБом по канализационно-насосной станции в Купянске. Тогда погибли для работника. Был «прилет» по месту дислокации ГСЧС. В связи с повышенной угрозой в городе приостановили работу медицинского учреждения и территориального центра обслуживания населения. Помогать людям, которые остаются жить в Купянске, становится все сложнее. Однако 1750 гражданских отказываются эвакуироваться.