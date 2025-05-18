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Прогноз погоды в Харькове и области на 19 мая: дождь и ночью, и днем

Погода 21:05   18.05.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 19 мая: дождь и ночью, и днем Фото: Василий Голосный

В понедельник, 19 мая, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой дождь, днем — умеренный дождь с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов тепла, днем — от 16 до 18 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 6 до 11 градусов тепла, дневная — от 14 до 19 градусов.

Ветер юго-западный — 7-12 м/с, днем по области местами порывы до 15-20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 21:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 19 мая, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой дождь, днем — умеренный дождь с грозой.".