Прогноз погоды в Харькове и области на 19 мая: дождь и ночью, и днем
Фото: Василий Голосный
В понедельник, 19 мая, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой дождь, днем — умеренный дождь с грозой.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов тепла, днем — от 16 до 18 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 6 до 11 градусов тепла, дневная — от 14 до 19 градусов.
Ветер юго-западный — 7-12 м/с, днем по области местами порывы до 15-20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 21:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 19 мая, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой дождь, днем — умеренный дождь с грозой.".