Прогноз погоды на 20 мая в Харькове и области: дожди и грозы

Прогноз погоды на завтра, 20 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью ожидают небольшой кратковременный дождь, днем ​​также будет кратковременный дождь, местами прогнозируют грозу ⛈.

Ветер ночью южный, днем ​​ветер сменит направление на северо-западный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12°, днем ​​воздух прогреется до 13 – 18°.

В Харькове ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь, днем ​​тоже ожидают кратковременный дождь 🌧.

Ветер ночью будет южный, днем ​​сменится северо-западный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться 8-10°, днем ​​столбик термометра поднимется до 14-16°.