Прогноз погоды на 20 мая в Харькове и области: дожди и грозы
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 20 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью ожидают небольшой кратковременный дождь, днем также будет кратковременный дождь, местами прогнозируют грозу ⛈.
Ветер ночью южный, днем ветер сменит направление на северо-западный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12°, днем воздух прогреется до 13 – 18°.
В Харькове ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь, днем тоже ожидают кратковременный дождь 🌧.
Ветер ночью будет южный, днем сменится северо-западный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться 8-10°, днем столбик термометра поднимется до 14-16°.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 20:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 20 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".