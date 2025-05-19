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Прогноз погоды на 20 мая в Харькове и области: дожди и грозы

Погода 20:06   19.05.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 20 мая в Харькове и области: дожди и грозы Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 20 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью ожидают небольшой кратковременный дождь, днем ​​также будет кратковременный дождь, местами прогнозируют грозу ⛈.

Ветер ночью южный, днем ​​ветер сменит направление на северо-западный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12°, днем ​​воздух прогреется до 13 – 18°.

В Харькове ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь, днем ​​тоже ожидают кратковременный дождь 🌧.

Ветер ночью будет южный, днем ​​сменится северо-западный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться 8-10°, днем ​​столбик термометра поднимется до 14-16°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 20:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 20 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".