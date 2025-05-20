Дожди, туман и грозы. Прогноз погоды на 21 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 21 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь, утром может быть слабый туман, днем ​​местами пройдет небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер будет западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем ​​воздух прогреется до 17 – 22°.

В Харькове может быть небольшой кратковременный дождь, утром прогнозируют слабый туман 🌫.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет 8-10°, днем ​​столбик термометра поднимется до 19-21°.