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Дожди, туман и грозы. Прогноз погоды на 21 мая в Харькове и области

Погода 19:36   20.05.2025
Оксана Якушко
Дожди, туман и грозы. Прогноз погоды на 21 мая в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 21 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь, утром может быть слабый туман, днем ​​местами пройдет небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер будет западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем ​​воздух прогреется до 17 – 22°.

В Харькове может быть небольшой кратковременный дождь, утром прогнозируют слабый туман 🌫.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет 8-10°, днем ​​столбик термометра поднимется до 19-21°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 19:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 21 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".