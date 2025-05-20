Дожди, туман и грозы. Прогноз погоды на 21 мая в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 21 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь, утром может быть слабый туман, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер будет западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем воздух прогреется до 17 – 22°.
В Харькове может быть небольшой кратковременный дождь, утром прогнозируют слабый туман 🌫.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет 8-10°, днем столбик термометра поднимется до 19-21°.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 19:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 21 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".