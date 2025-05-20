Где на Харьковщине сейчас продолжаются бои – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении украинские защитники отразили атаку россиян возле Строевки, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском, Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях россияне сегодня не атаковали.
На Лиманском направлении состоялись 16 боев у населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир Харьковской области.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атака, бой, генштаб, Генштаб ВСУ, штурм;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 17:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении украинские защитники отразили атаку россиян возле Строевки, сообщил Генштаб ВСУ.".