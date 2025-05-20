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Где на Харьковщине сейчас продолжаются бои – Генштаб ВСУ

Фронт 17:28   20.05.2025
Оксана Якушко
Где на Харьковщине сейчас продолжаются бои – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении украинские защитники отразили атаку россиян возле Строевки, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском, Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях россияне сегодня не атаковали.

На Лиманском направлении состоялись 16 боев у населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 17:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении украинские защитники отразили атаку россиян возле Строевки, сообщил Генштаб ВСУ.".