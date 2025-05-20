На Харьковщине женщина наступила на мину: у пострадавшей — травма ступни

20 мая в селе Лукашово Чугуевского района в результате взрыва мины пострадала 62-летняя женщина.

Местная жительница шла по грунтовой тропе и наступила на мину ПФМ-1 «Лепесток», сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. В результате взрыва она получила минно-взрывную травму ступни. Пострадавшую госпитализировали.

«Обращаемся к гражданам с просьбой строго соблюдать меры минной безопасности. Не посещайте кладбища, леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией», — отметили спасатели.