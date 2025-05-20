На Харьковщине женщина наступила на мину: у пострадавшей — травма ступни
Фото: ГСЧС
20 мая в селе Лукашово Чугуевского района в результате взрыва мины пострадала 62-летняя женщина.
Местная жительница шла по грунтовой тропе и наступила на мину ПФМ-1 «Лепесток», сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. В результате взрыва она получила минно-взрывную травму ступни. Пострадавшую госпитализировали.
«Обращаемся к гражданам с просьбой строго соблюдать меры минной безопасности. Не посещайте кладбища, леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией», — отметили спасатели.
Читайте также: В Харькове – «прилет»: подробности от Терехова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, мина-лепесток, пострадала, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине женщина наступила на мину: у пострадавшей — травма ступни»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 мая в селе Лукашово Чугуевского района в результате взрыва мины пострадала 62-летняя женщина.".