Live
  • Вт 20.05.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.58
  • EUR 46.86

На Харьковщине женщина наступила на мину: у пострадавшей — травма ступни

Общество 13:42   20.05.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине женщина наступила на мину: у пострадавшей — травма ступни Фото: ГСЧС

20 мая в селе Лукашово Чугуевского района в результате взрыва мины пострадала 62-летняя женщина.

Местная жительница шла по грунтовой тропе и наступила на мину ПФМ-1 «Лепесток», сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. В результате взрыва она получила минно-взрывную травму ступни. Пострадавшую госпитализировали.

«Обращаемся к гражданам с просьбой строго соблюдать меры минной безопасности. Не посещайте кладбища, леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией», — отметили спасатели.

Читайте также: В Харькове – «прилет»: подробности от Терехова

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Когда закончатся дожди и потеплеет в Харькове и области: прогнозы
Когда закончатся дожди и потеплеет в Харькове и области: прогнозы
20.05.2025, 11:25
Смерть в РТЦК Харькова: что показали вскрытие и видеозаписи, сообщили в НПУ
Смерть в РТЦК Харькова: что показали вскрытие и видеозаписи, сообщили в НПУ
20.05.2025, 12:31
При восстановлении Госпрома хотят установить окна, как в 1928 году
При восстановлении Госпрома хотят установить окна, как в 1928 году
20.05.2025, 07:22
В Харькове – «прилет»: подробности от Терехова
В Харькове – «прилет»: подробности от Терехова
20.05.2025, 13:29
Воду отключат в среду в одном из районов Харькова: адреса
Воду отключат в среду в одном из районов Харькова: адреса
20.05.2025, 13:13
На Харьковщине женщина наступила на мину: у пострадавшей — травма ступни
На Харьковщине женщина наступила на мину: у пострадавшей — травма ступни
20.05.2025, 13:42

Новости по теме:

10:40
Как в Харькове тушили масштабный пожар на СТО: видео ГСЧС
08:50
Бомбардировка Харьковщины: в ГСЧС сообщили о разрушениях и неразорвавшейся АБ
08:38
Ночью в Харькове был масштабный пожар: что горело (видео)
07:47
Пожар был в Безлюдовке, «прилеты» — в Старом Салтове: сводка ГСЧС (фото)
08:33
БпЛА ночью ударил по частному домовладению на Харьковщине, есть пострадавшие

Вы читали новость: «На Харьковщине женщина наступила на мину: у пострадавшей — травма ступни»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 13:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 мая в селе Лукашово Чугуевского района в результате взрыва мины пострадала 62-летняя женщина.".