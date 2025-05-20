Нашел оружие в лесу и оставил у себя: жителю Изюма вручили подозрение
Мужчине, который, по данным харьковских правоохранителей, незаконно хранил оружие и боеприпасы, теперь «светит» тюрьма.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что во время обыска дома у фигуранта обнаружили автомат Калашникова и 90 патронов к нему.
«Злоумышленник объяснил, что оружие и боеприпасы нашел в конце сентября 2022 года на прежних позициях военных рф в лесу вблизи города Изюм», — добавили правоохранители.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Полицейские напомнили, что за незаконное обращение с оружием предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, неосторожное обращение с такими предметами несет угрозу жизни и здоровью людей.
«Отмечаем, что добровольная сдача в полицию оружия, боеприпасов и других взрывных устройств освобождает от уголовной ответственности», — подчеркнули правоохранители.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: боеприпасы, Изюм, оружие, полиция;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчине, который, по данным харьковских правоохранителей, незаконно хранил оружие и боеприпасы, теперь «светит» тюрьма.".