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Нашел оружие в лесу и оставил у себя: жителю Изюма вручили подозрение

Общество 12:08   20.05.2025
Виктория Яковенко
Нашел оружие в лесу и оставил у себя: жителю Изюма вручили подозрение Фото: ГУНП в Харьковской области

Мужчине, который, по данным харьковских правоохранителей, незаконно хранил оружие и боеприпасы, теперь «светит» тюрьма.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что во время обыска дома у фигуранта обнаружили автомат Калашникова и 90 патронов к нему.

«Злоумышленник объяснил, что оружие и боеприпасы нашел в конце сентября 2022 года на прежних позициях военных рф в лесу вблизи города Изюм», — добавили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Полицейские напомнили, что за незаконное обращение с оружием предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, неосторожное обращение с такими предметами несет угрозу жизни и здоровью людей.

«Отмечаем, что добровольная сдача в полицию оружия, боеприпасов и других взрывных устройств освобождает от уголовной ответственности», — подчеркнули правоохранители.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчине, который, по данным харьковских правоохранителей, незаконно хранил оружие и боеприпасы, теперь «светит» тюрьма.".