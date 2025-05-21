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Дождливо, но тепло. Прогноз погоды на 22 мая в Харькове и области

Погода 19:52   21.05.2025
Оксана Якушко
Дождливо, но тепло. Прогноз погоды на 22 мая в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 22 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии. 

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​в северной половине области ожидают небольшой кратковременный дождь 🌧️.
Ветер прогнозируют юго-западный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12°, днем ​​воздух прогреется до 19 – 24°.

В Харькове ночью не ожидают осадков, но днем ​​прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧️.
Ветер ожидают юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет 10-12°, днем ​​столбик термометра поднимется до 22-24°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 19:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 22 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии. ".