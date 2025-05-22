На Харьковщине стали чаще болеть гриппом и ОРВИ и реже сальмонеллезом
Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней проанализировал заболеваемость на Харьковщине с начала 2025 года и сравнил с прошлогодней.
Данные показали: странная весна с перепадами от жары к холоду и сырости сказалась на заболеваемости ОРВИ и гриппом. По сравнению с 2024-м годом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на Харьковщине выросла на 24,1%. По данным эпидемиологов, переболели более 59 тысяч жителей региона.
«Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения составил 2,3 против 1,8 за аналогичный период прошлого года. Удельный вес заболеваемости детского населения по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году несколько возрос и составляет 43,7% против 40,4%», — привели статистику в Харьковском ОЦКиПБ.
При этом заболеваемость гриппом выросла в 4,8 раза.
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Также весной этого года жители Харьковщины чаще, чем в 2024-м, болели гастроэнтероколитами с установленным возбудителем (в 1,6 раза), гастроэнтероколитами с неустановленным возбудителем (на 1,8%), коклюшем — на 14 случаев (за четыре месяца было 24 случая), туберкулезом — на 6,8%, болезнью Лайма — на пять случаев.
При этом существенно снизился уровень заболеваемости сальмонеллезом — на 40,9% и хроническими вирусными гепатитами — на 8,7%.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грипп, заболеваемость, новости Харькова, ОРВИ, сальмонеллез, Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 11:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней проанализировал заболеваемость на Харьковщине с начала 2025 года и сравнил с прошлогодней".