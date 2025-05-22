Первые машины дистанционного разминирования с Харьковщины начали производить

До конца 2025 года планируют изготовить 16 украинских машин для дистанционного разминирования, сообщили в ХОВА.

Идею первой украинской машины разминирования реализовала харьковская компания XTI Engineering. Харьковский инженерный комплекс ГАРТ 5100 прошел все испытания и государственную сертификацию. А первый ГАРТ уже работает на опасных территориях – около 60% земель Харьковщины потенциально заминированы.

Комплекс обезвреживает различные типы мин и снаряды путем детонирования и разрушения молотками цепного агрегата или фрезой на глубине до 30 см. ГАРТ 5100 способна очищать более 2 гектаров в день. Спецтехнику управляют дистанционно на расстоянии от 600 м, что обеспечивает безопасность оператора. Сменное оборудование позволяет адаптировать технику к разным типам грунтов. В ходе сертификации машина смогла выдержать пять подрывов по шесть килограммов тротила.