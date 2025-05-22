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Тепло как летом. Прогноз погоды на 23 мая в Харькове и области

Погода 19:58   22.05.2025
Оксана Якушко
Тепло как летом. Прогноз погоды на 23 мая в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 23 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области завтра пройдет без осадков.
Ветер ожидают юго-восточный, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет колебаться от 8 до 13°, днем ​​воздух прогреется до 22 – 27°.

Днем в Харькове пройдет без осадков.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет 11-13°, днем ​​столбик термометра поднимется до 24-26°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 19:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 23 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".