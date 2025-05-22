Тепло как летом. Прогноз погоды на 23 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 23 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области завтра пройдет без осадков.

Ветер ожидают юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 8 до 13°, днем ​​воздух прогреется до 22 – 27°.

Днем в Харькове пройдет без осадков.

Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет 11-13°, днем ​​столбик термометра поднимется до 24-26°.