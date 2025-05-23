Был в колодце больше суток: как в Харькове спасали собаку (видео)
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Раненую собаку в Харькове спасли работники департамента чрезвычайных ситуаций.
По данным Харьковского горсовета, в 11:46 в Ситуационный центр поступила информация о том, что более суток в колодце находится животное.
«Сотрудники департамента достали его и доставили в ОО «Спасение животных. Харьков». Там собаке предоставляется вся необходимая медицинская помощь», – отметили в мэрии.
Видео: Харьковский горсовет
Напомним, о создании Ситуационного центра в Харькове сообщили в начале 2024 года. В мэрии комментировали, что в нем круглосуточно мониторят и анализируют оперативную обстановку, включая угрозы военного характера. Именно данные центра планировали использовать при внедрении дифференциации воздушных тревог в городе.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Раненую собаку в Харькове спасли работники департамента чрезвычайных ситуаций.".