Был в колодце больше суток: как в Харькове спасали собаку (видео)

Раненую собаку в Харькове спасли работники департамента чрезвычайных ситуаций.

По данным Харьковского горсовета, в 11:46 в Ситуационный центр поступила информация о том, что более суток в колодце находится животное.

«Сотрудники департамента достали его и доставили в ОО «Спасение животных. Харьков». Там собаке предоставляется вся необходимая медицинская помощь», – отметили в мэрии.

Видео: Харьковский горсовет

Напомним, о создании Ситуационного центра в Харькове сообщили в начале 2024 года. В мэрии комментировали, что в нем круглосуточно мониторят и анализируют оперативную обстановку, включая угрозы военного характера. Именно данные центра планировали использовать при внедрении дифференциации воздушных тревог в городе.