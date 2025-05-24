Жара возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 мая

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал вполне летний прогноз на воскресенье.

В Харькове и области не ожидают дождей, а температура воздуха с каждым днем «забирается» все выше.

Так, на 25 мая в области прогнозируют переменную облачность, без осадков. Будет достаточно сильный ветер — с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 11 – 16° тепла, днем ​​25 – 30°.

В Харькове — также без существенных осадков, ветер будет не настолько резким, как в области — 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью 14 – 16° тепла, днем ​​27 – 29°.

По прогнозам Укргидрометцентра теплая погода без дождей сохранится в Харькове вплоть до вторника, 27 мая. А вот на 28-е и 29-е обещают кратковременные осадки.