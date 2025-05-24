Live
  • Сб 24.05.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.5
  • EUR 46.93

Жара возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 мая

Погода 21:20   24.05.2025
Оксана Горун
Жара возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 мая Фото: Василий Голосный

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал вполне летний прогноз на воскресенье.

В Харькове и области не ожидают дождей, а температура воздуха с каждым днем «забирается» все выше.

Так, на 25 мая в области прогнозируют переменную облачность, без осадков. Будет достаточно сильный ветер — с порывами до 15-20 м/с.  Температура воздуха: ночью 11 – 16° тепла, днем ​​25 – 30°.

В Харькове — также без существенных осадков, ветер будет не настолько резким, как в области — 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью 14 – 16° тепла, днем ​​27 – 29°.

Читайте также: Один из старейших музеев Европы открылся в Харькове впервые с начала войны 📹

По прогнозам Укргидрометцентра теплая погода без дождей сохранится в Харькове вплоть до вторника, 27 мая. А вот на 28-е и 29-е обещают кратковременные осадки.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Российские угрозы Харькову: стоит ли паниковать: обзор фронта (видео)
Российские угрозы Харькову: стоит ли паниковать: обзор фронта (видео)
24.05.2025, 20:10
Новости Харькова — главное за 24 мая: наши дома, погибшая в Казачьей Лопани
Новости Харькова — главное за 24 мая: наши дома, погибшая в Казачьей Лопани
24.05.2025, 20:31
Жара возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 мая
Жара возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 мая
24.05.2025, 21:20
Оккупанты на мотоциклах прорывались к Купянску по трассе из Двуречной (видео)
Оккупанты на мотоциклах прорывались к Купянску по трассе из Двуречной (видео)
24.05.2025, 14:52
Половина громады на Харьковщине уничтожена: сколько людей живет в приграничье
Половина громады на Харьковщине уничтожена: сколько людей живет в приграничье
24.05.2025, 13:39
Тридцать жителей Харьковщины вернулись из плена — Синегубов
Тридцать жителей Харьковщины вернулись из плена — Синегубов
24.05.2025, 18:57

Новости по теме:

12:09
Сильный ветер будет на Харьковщине до конца суток. Жара еще далеко – синоптик
09:35
Шестой температурный рекорд подряд зафиксировали в Харькове
14:18
Пять дней тепло бьет рекорды в Харькове. Горожане в купальниках и загорают 📷
13:15
«Готовиться нужно и к жаре» — Терехов о погоде в Харькове
19:47
Прогноз погоды на 23 апреля в Харькове и области: днем ​​будет настоящая жара

Вы читали новость: «Жара возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 мая»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 21:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал вполне летний прогноз на воскресенье".