Жара возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 мая
Фото: Василий Голосный
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал вполне летний прогноз на воскресенье.
В Харькове и области не ожидают дождей, а температура воздуха с каждым днем «забирается» все выше.
Так, на 25 мая в области прогнозируют переменную облачность, без осадков. Будет достаточно сильный ветер — с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 11 – 16° тепла, днем 25 – 30°.
В Харькове — также без существенных осадков, ветер будет не настолько резким, как в области — 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью 14 – 16° тепла, днем 27 – 29°.
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По прогнозам Укргидрометцентра теплая погода без дождей сохранится в Харькове вплоть до вторника, 27 мая. А вот на 28-е и 29-е обещают кратковременные осадки.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 21:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал вполне летний прогноз на воскресенье".