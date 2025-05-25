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15 жителей Харьковщины освободили из российского плена во время обмена

Общество 16:19   25.05.2025
Оксана Якушко
15 жителей Харьковщины освободили из российского плена во время обмена Фото: ХОВА

Всего сегодня освободили 303 украинских защитника.

«Среди освобожденных – 15 жителей Харьковской области: 8 харьковчан, 4 воина из Лозовского района, 2 – из Харьковского района и один – с Купянщины», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В первый день большого обмена домой вернулись 14 харьковских воинов, во второй — 30.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Харьков; ;

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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 16:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего сегодня освободили 303 украинских защитника.".