15 жителей Харьковщины освободили из российского плена во время обмена
Фото: ХОВА
Всего сегодня освободили 303 украинских защитника.
«Среди освобожденных – 15 жителей Харьковской области: 8 харьковчан, 4 воина из Лозовского района, 2 – из Харьковского района и один – с Купянщины», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В первый день большого обмена домой вернулись 14 харьковских воинов, во второй — 30.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 16:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего сегодня освободили 303 украинских защитника.".