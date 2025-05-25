15 жителей Харьковщины освободили из российского плена во время обмена

Всего сегодня освободили 303 украинских защитника.

«Среди освобожденных – 15 жителей Харьковской области: 8 харьковчан, 4 воина из Лозовского района, 2 – из Харьковского района и один – с Купянщины», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В первый день большого обмена домой вернулись 14 харьковских воинов, во второй — 30.