Завтра жара до +30. Прогноз погоды на 26 мая в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 26 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Завтрашний день в Харьковской области пройдет без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью местами порывы достигнут 15-20 м/с; днем тоже будут сильные порывы ветра, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18 ° тепла, днем воздух прогреется до 25 — 30 °.
В Харькове днем не прогнозируют осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем ожидают порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет 16-18° тепла, днем столбик термометра поднимется до 27-29°.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 19:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 26 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".