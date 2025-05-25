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Завтра жара до +30. Прогноз погоды на 26 мая в Харькове и области

Погода 19:54   25.05.2025
Оксана Якушко
Завтра жара до +30. Прогноз погоды на 26 мая в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 26 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Завтрашний день в Харьковской области пройдет без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью местами порывы достигнут 15-20 м/с; днем тоже будут сильные порывы ветра, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18 ° тепла, днем ​​воздух прогреется до 25 — 30 °.

В Харькове днем ​​не прогнозируют осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​ожидают порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет 16-18° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 27-29°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 19:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 26 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".