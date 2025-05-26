Live
  • Пн 26.05.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.51
  • EUR 46.99

Данные о накоплении сил РФ у границы с Харьковщиной оценили в ОСГВ «Хортица»

Фронт 19:10   26.05.2025
Елена Нагорная
Данные о накоплении сил РФ у границы с Харьковщиной оценили в ОСГВ «Хортица» Скриншот

Информацию издания Sky News о том, что якобы после вытеснения Сил обороны Украины из Курской области остатки 50-тысячной российской группировки собрали у границы с Харьковской областью, прокомментировал в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

Он отметил, что вопросы о таких стратегических операциях лучше задавать представителям Генштаба ВСУ или ГУР МОУ.

«В нашей зоне ответственности на Харьковском направлении наоборот затишье сейчас. Ну, относительное затишье. Если сравнивать с Покровским, там 60-70, до сотни боестолкновений в сутки. На Харьковском, ну, три-четыре. Ну, и на Купянском сейчас не намного больше. Есть попытки россиян атаковать в направлении Волчанска и Волчанских Хуторов, но они есть последние несколько лет. И, опять-таки, они безуспешны. То, что россияне там накапливают, ну да, накапливают. Но, будем честны, они там накапливали и раньше. Там их логистические узлы расположены буквально на границе с Харьковской областью в Белгородской области. Раньше тоже такое было. А вот действительно ли они сейчас накапливают больше и куда они этим будут двигаться,
это уже к Генеральному штабу или к Главному управлению разведки», — ответил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: “Прощупывают” – что говорят в ВСУ о действиях РФ у госграницы с Харьковщиной

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове и области во вторник будет опасная погода – предупреждение
В Харькове и области во вторник будет опасная погода – предупреждение
26.05.2025, 13:39
«Из гранатомета по военкомату в Харькове, 36 погибших»: ответ ЦПД на фейк
«Из гранатомета по военкомату в Харькове, 36 погибших»: ответ ЦПД на фейк
26.05.2025, 17:28
Новости Харькова — главное 26 мая: наводчики, удар БпЛА, мэр о новой угрозе
Новости Харькова — главное 26 мая: наводчики, удар БпЛА, мэр о новой угрозе
26.05.2025, 18:13
Данные о накоплении сил РФ у границы с Харьковщиной оценили в ОСГВ «Хортица»
Данные о накоплении сил РФ у границы с Харьковщиной оценили в ОСГВ «Хортица»
26.05.2025, 19:10
Трамп понял, что Путин сошел с ума — и заявил об этом в соцсетях
Трамп понял, что Путин сошел с ума — и заявил об этом в соцсетях
26.05.2025, 08:10
До 29 градусов, шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 27 мая
До 29 градусов, шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 27 мая
26.05.2025, 19:49

Новости по теме:

19:10
Данные о накоплении сил РФ у границы с Харьковщиной оценили в ОСГВ «Хортица»
18:30
Пьяный мужчина устроил стрельбу возле дома и детской площадки на Харьковщине
18:13
Новости Харькова — главное 26 мая: наводчики, удар БпЛА, мэр о новой угрозе
18:03
«Тактика на уничтожение»: 217 авиабомб скинули на Купянск и окрестности в мае
17:28
«Из гранатомета по военкомату в Харькове, 36 погибших»: ответ ЦПД на фейк

Вы читали новость: «Данные о накоплении сил РФ у границы с Харьковщиной оценили в ОСГВ «Хортица»»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 19:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информацию Sky News о том, что якобы после вытеснения СОУ из Курской области остатки 50-тысячной группировки РФ собрали у границы с Харьковщиной, прокомментировали в ОСГВ «Хортица»".