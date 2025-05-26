Данные о накоплении сил РФ у границы с Харьковщиной оценили в ОСГВ «Хортица»
Информацию издания Sky News о том, что якобы после вытеснения Сил обороны Украины из Курской области остатки 50-тысячной российской группировки собрали у границы с Харьковской областью, прокомментировал в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.
Он отметил, что вопросы о таких стратегических операциях лучше задавать представителям Генштаба ВСУ или ГУР МОУ.
«В нашей зоне ответственности на Харьковском направлении наоборот затишье сейчас. Ну, относительное затишье. Если сравнивать с Покровским, там 60-70, до сотни боестолкновений в сутки. На Харьковском, ну, три-четыре. Ну, и на Купянском сейчас не намного больше. Есть попытки россиян атаковать в направлении Волчанска и Волчанских Хуторов, но они есть последние несколько лет. И, опять-таки, они безуспешны. То, что россияне там накапливают, ну да, накапливают. Но, будем честны, они там накапливали и раньше. Там их логистические узлы расположены буквально на границе с Харьковской областью в Белгородской области. Раньше тоже такое было. А вот действительно ли они сейчас накапливают больше и куда они этим будут двигаться,
это уже к Генеральному штабу или к Главному управлению разведки», — ответил Трегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: новости Харькова, фронт, хортица;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 19:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информацию Sky News о том, что якобы после вытеснения СОУ из Курской области остатки 50-тысячной группировки РФ собрали у границы с Харьковщиной, прокомментировали в ОСГВ «Хортица»".