Данные о накоплении сил РФ у границы с Харьковщиной оценили в ОСГВ «Хортица»

Информацию издания Sky News о том, что якобы после вытеснения Сил обороны Украины из Курской области остатки 50-тысячной российской группировки собрали у границы с Харьковской областью, прокомментировал в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

Он отметил, что вопросы о таких стратегических операциях лучше задавать представителям Генштаба ВСУ или ГУР МОУ.

«В нашей зоне ответственности на Харьковском направлении наоборот затишье сейчас. Ну, относительное затишье. Если сравнивать с Покровским, там 60-70, до сотни боестолкновений в сутки. На Харьковском, ну, три-четыре. Ну, и на Купянском сейчас не намного больше. Есть попытки россиян атаковать в направлении Волчанска и Волчанских Хуторов, но они есть последние несколько лет. И, опять-таки, они безуспешны. То, что россияне там накапливают, ну да, накапливают. Но, будем честны, они там накапливали и раньше. Там их логистические узлы расположены буквально на границе с Харьковской областью в Белгородской области. Раньше тоже такое было. А вот действительно ли они сейчас накапливают больше и куда они этим будут двигаться,

это уже к Генеральному штабу или к Главному управлению разведки», — ответил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»